Los barrios rurales de Zaragoza urgen a reparar caminos y motas tras la riada

Los alcaldes de los barrios rurales afectados por la avenida extraordinaria del Ebro reivindicaron ayer en el Ayuntamiento de Zaragoza "soluciones urgentes" para reparar todos los desperfectos provocados por el río, que solo en la capital causó daños de más de 100.000 euros. También exigieron "medidas preventivas" para minimizar el efecto de futuras avenidas. Lo hicieron en una reunión en la que la concejala de Medio Ambiente, Teresa Artigas, se comprometió a analizar "qué caminos están peor" y actuar en consecuencia. No se descarta, de hecho, que el Consistorio pueda ejecutar actuaciones provisionales en aquellos que resulten "especialmente importantes".

Los problemas se concentran en Alfocea, Juslibol, Movera, Monzalbarba y Peñaflor. Antonio Aragüés, alcalde pedáneo de Alfocea, explica que, en su caso, urge arreglar "los caminos en los que se filtró el agua". Que los vecinos volvieran a quedarse incomunicados le lleva a reivindicar "la variante que ya aparecía contemplada en el Plan General de Urbanismo de 2002". Otra opción sería elevar el puente un metro hasta la entrada del barrio. Lo importante, opina Aragüés, es "que se limpie el cauce". "Por más que digan, sí que se notaría", afirma.

En Monzalbarba no saben si la piscina estará totalmente operativa este verano, ya que el agua alcanzó el metro de altura en el polideportivo. "Actualmente está llena, pero con agua del río. Hay que vaciarla, limpiarla, repararla... No me atrevo a decir si estará al 100%", reconoce Joaquín Tiestos, alcalde de este barrio rural. Los desperfectos, en todo caso, no terminan ahí. Los hay en caminos, viviendas particulares... "Está todo por hacer. Prácticamente, se han registrado los mismos daños que en 2015", afirma. De cara a una futura avenida "se podrían hacer muchas cosas". "Hay que dar una solución al camino recrecido de Pontoneros, que ejerce de mota y hace que el agua se quede estancada", apunta Tiestos.