Igor el Ruso sale al patio de la prisión de Zuera tras llevar 138 días en una celda

Todos los internos de aislamiento tienen la posibilidad de salir dos horas a uno de los cuatro patios de unos 20 metros cuadrados del módulo, o a acudir a una de las cuatro salas polivalentes con gimnasio, que cuentan con una bicicleta estática, una barra de abdominales y una máquina de levantar pesos. Van en turnos, en horario de 9.00 a 19.00. Igor el Ruso optó el martes por apuntarse a la sala polivalente practicando en las máquinas del gimnasio.

El régimen para un interno FIES (siglas de Ficheros de Internos de Especial Seguimiento), como son Norbert Feher y los presos yihadistas que están en Zuera, no les permite compartir con otros reclusos el tiempo de patio o de la sala de estar.

El autor del triple crimen en Andorra (los fallecidos fueron los guardia civiles Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero y el ganadero José Luis Iranzo) estuvo en la prisión de Teruel tras su detención el 15 de diciembre pasado. Pero fue trasladado el día 21 por seguridad al módulo de aislamiento para internos peligrosos de Zuera, que ofrece unas condiciones más adecuadas.

El único entretenimiento al que se ha dedicado en los casi cinco meses que lleva interno ha sido leer la Biblia (llevaba una entre sus pertenencias) y unos cómics de Asterix que pidió a los funcionarios. En el módulo de aislamiento (donde hay una veintena de presos) pasa todo el día. Allí recibe el desayuno, la comida y la cena, que los reparten los funcionarios.

En todo este tiempo, el exmilitar serbio no ha manifestado voluntad de comunicarse con nadie en el locutorio o en un vis a vis. No le han visitado amigos, familiares ni los dos abogados de turno de oficio que lo defienden en los dos casos abiertos en los juzgados de Alcañiz (el triple crimen de Andorra del 14 de diciembre, y los dos heridos en un suceso que ocurrió nueve días antes en Albalate del Arzobispo).

De hecho, su peligrosidad provocó que no fuera trasladado al Juzgado de Instrucción número 1 de Alcañiz para declarar por el ataque de Albalate, en el que hirió a Manuel Andreu y a Manuel Marcuello, y lo hizo por videoconferencia desde una sala de la prisión. Tres funcionarios protegidos con chalecos antipinchos fueron los encargados de trasladarlo de su celda a un lugar situado a 50 metros. Estuvo media hora prestando declaración. Esa experiencia les sirvió un mes después, el 23 de marzo, para recibir a la comisión rogatoria italiana que le tomó declaración por dos asesinatos en ese país. Igor acudió y no declaró ante los dos fiscales y siete carabinieri.

El triple asesino que convulsionó la provincia de Teruel y todo el país con su violencia muestra ahora una actitud dócil en la prisión. Los trabajadores del centro que tienen contacto con él lo describen como "muy callado, apagado y nada activo". "Cuando se entra en su celda, él mira con desconfianza desde un rincón", apuntan. Lo visitó un psicólogo a su ingreso, como a todos los presos, pero él no ha solicitado más sus servicios.

Su silencio no se altera. Ha recibido dos o tres cartas de algún seguidor, pero no las ha contestado. Como no tiene dinero, no ve la tele, que alquilan los internos en el economato.

El desasosiego y el temor que provocaron al llegar a la prisión de Zuera se ha rebajado. "Frente al comportamiento violento que mostró en el bosque, en la prisión no parece la misma persona", relatan las mismas fuentes penitenciarias.