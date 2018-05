Turismo rebaja las exigencias a las casas rurales para llegar a un consenso con las comarcas

El nuevo decreto que regulará las casas rurales de Aragón, cerca de 1.600 en toda la Comunidad, será algo menos exigente a la hora de fijar los servicios que deberán ofrecer los establecimientos ‘de lujo’ clasificados con cinco espigas, como contar con una carta de almohadas y un servicio de limpieza. Además, estas viviendas podrán estar ubicadas en poblaciones de hasta 2.000 habitantes, mientras que el primer borrador de la norma recogía 1.000 habitantes. De momento, no hay fecha para la entrada en vigor de esta normativa que clasifica estos establecimientos con hasta cinco espigas.

Son dos de las novedades que se han incorporado al Decreto Reglamento en Casas Rurales de Aragón, con el que se quiere actualizar el de 1997 obsoleto, que se ha debatido este miércoles en Zaragoza en el Consejo Territorial de Consumo. Esta normativa recibió una fuerte contestación por parte de las comarcas y propietarios, que presentaron 37 documentos de alegaciones, 20 de ellos de las entidades supramunicipales. Las comarcas alegaron, entre otras cuestiones, que la nueva normativa aplicaba medidas y requisitos más propios de hoteles que de este tipo de establecimientos turísticos.

Garantizar la accesibilidad en estos alojamientos ha sido otra de las cuestiones que ha generado más dudas. El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de la DGA, José Luis Soro, ha explicado al final del encuentro que, por norma general, el ascensor solo será obligatorio en aquellas casas rurales de nueva inscripción que tengan una superficie no accesible superior a 200 metros cuadrados. Incluso en este caso, aquellas que dispongan de un dormitorio en planta baja no lo necesitarán. “Entendemos que estamos garantizando la accesibilidad para las personas con discapacidad, pero a la vez estamos permitiendo que los propietarios no tengan que hacer unos inversiones desproporcionadas”, ha dicho.