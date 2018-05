Mainar: el aplauso vecinal a casi medio siglo de gestión

Aveces, en el guiñote de la tarde, se oyen frases dignas de ser grabadas en bajorrelieve. El albergue municipal de Mainar es el sancta sanctorum local de los naipes, y en pleno ‘fregao’ por un descarte fallido, con el tono de voz general amenazando el límite de decibelios, uno de los cuatro esforzados suelta ‘esto es ‘Sálvame’ y yo soy la Patiño’. La alusión al espacio de Mediaset y una de sus caras más conocidas termina con la discusión, que deriva en carcajada general.

El alcalde ve la jugada desde lejos y sonríe un poco. Esmeraldo Marzo lleva 45 años en el puesto; toda una institución en la comarca y en la Comunidad entera. "Ya te puedes imaginar –espeta– y eso que empecé de aquellas maneras. Al anterior alcalde se le metió en la cabeza que debía ser yo el que lo relevase. Era hermano de mi suegro, además; venía del campo una tarde y lo vi en mi casa, y me dijo que estaba esperándome para convencerme. Me negué, y él se empeñó. Así estuvimos quince días, cada tarde estaba al llegar yo, y me dijo que hasta que no aceptara seguiría viniendo. Al final acepté, y hasta hoy. Hay otros que llevan mucho tiempo, pero creo que de los de ahora soy el que más ha durado en Aragón. Ya veremos hasta cuando, no lo sé, pero cuando me toque marcharme, alguien vendrá para hacer las cosas lo mejor que pueda".

Esmeraldo es agricultor, y su hijo ha seguido sus pasos. Se vanagloria de una sola cosa; haber trabajado duro por sus vecinos, independientemente de ideologías. "Desde el primer día, cuando me decían que algo no podía ser, yo buscaba la manera de hacerlo, con las perras que hubiera, sacándoles el máximo partido. El albergue, por ejemplo, fue en su día la envidia de muchos compañeros alcaldes. La zona deportiva y las piscinas, lo mismo. Siempre me preguntaban de dónde había sacado los dineros para hacer esto, y siempre h dicho lo mismo; arreglándomelas".

Charo, once años de servicio