Claves y consecuencias del fallo

1. Un voto particular avisa de problemas sin resolver

El magistrado Antonio del Moral García emitió un voto particular a la sentencia de sus compañeros, que elogia y avala "con orgullo", en el que advierte de los problemas futuros que pueden surgir cuando se emita la nueva sentencia tras la repetición del juicio contra siete de los procesados. El juez se plantea si ese nuevo fallo afectará a quienes se conformaron con su condena y no recurrieron, ya que la ley plantea que los procesados se beneficiarán de todo lo que fuera favorable a los demás y nunca les perjudicará lo que les fuere adverso. En su opinión, en un caso de nulidad, como este, el efecto del recurso no alcanza al resto y, por tanto, el juicio y el fallo solo afectará a los que sean juzgados por segunda vez. Se pregunta si los condenados deberían intervenir o no en la nueva vista. "La solución no me parece ni simple ni evidente. A fin de cuentas, se está prolongando su propio enjuiciamiento con una segunda convocatoria aunque solo con posibilidad de subir nota".

2. La Audiencia tendrá complicado elegir otro tribunal