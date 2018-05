El censo de donantes de médula ósea se multiplica por siete en cinco años

¿Y si unas simples punciones pudieran salvar una vida? Así ocurre con la donación de médula ósea. Parece que las múltiples campañas que se han desarrollado en los últimos años o casos tan significativos como el del malagueño Pablo Ráez han hecho efecto y mucha gente se ha convertido en donante de este tipo. Las cifras así lo demuestran. En Aragón, en 2013 han pasado de ser cerca de 1.000 personas inscritas a rozar las 7.000, según las últimas cifras de la Fundación Josep Carreras de 2017.

Las leucemias, los linfomas, las inmunodeficiencias congénitas o la aplasia medular son solo algunas de las enfermedades que pueden requerir un trasplante de médula ósea para la supervivencia del paciente. Por ejemplo, en Aragón, cada año mueren más de 100 personas por leucemía, algunas de ellas no encontraron nunca a su donante compatible.

Para que esta búsqueda no se convierta en una ardua tarea que pueda costarle la vida a una persona, la Fundación Josep Carreras controla a todos los donantes del sistema nacional de salud, en su Registro de Donantes de Médula Ósea (Redmo). No obstante, esto no significa que todos los que forman parte de este censo hayan donado, pero sí es posible que lo hagan ya que tienen sus datos médicos y en caso de que se les necesitara se les llamaría.