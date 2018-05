Torralbilla: una gran tierra que inspira los mejores relatos

El alcalde de Torralbilla, César Hernández, trabaja como administrativo en el instituto de Calamocha. Está en su primera legislatura y, a tenor de lo manifestado esta última semana, ha decidido que será la última; va a pasar el testigo, no sin antes rematar varios retos que se ha marcado durante su paso por el Consistorio local. "He podido simultanear estos tres años mi trabajo en Calamocha con el cumplimiento de las tareas como alcalde, y queda un poco más para seguir persiguiendo metas".

César se metió en este ‘embrollo’ sin habérselo planteado mucho. "En un pueblo tan pequeño, el tema político no tiene tanta importancia; aquí, más que al color, se tira a la persona. Margarita, mi antecesora, decidió dejarlo y hubo unos cuantos que vinieron y me pidieron que presentara. A mí el pueblo me importa mucho: he vivido toda la vida en Zaragoza, aunque mis raíces están aquí, pasaba dos meses enteros cada verano con los abuelos y siempre he estado involucrado en actividades de todo tipo".