Asunción Royo: "No me siento una madre coraje, me siento madre"

Sí estoy feliz, sí…

¿A qué se debe su limpia sonrisa?

A que es el Día de la Madre, pero también a todos los días. A la vida misma. A la vida de mis hijas, que han superado un cáncer. A usted y yo que lo estamos contando aquí.

Recibirá buenos regalitos hoy…

No es lo esencial en este día, pero también los agradezco. Lo reconozco: me gustan los detalles, los regalos.

¿Qué regalo le gusta más?

Un puzle.

¿Un puzle?

Sí, un puzle. A otras personas les encantan otros regalos. A mí, un puzle.

Un puzle no se puede completar cuando falta alguna pieza...

Nunca pensé que me faltara alguna pieza, que me la arrancarán. El cáncer es una enfermedad, es la vida misma. Una enfermedad contra la que se puede luchar. Una enfermedad que hay que afrontar con la misma naturalidad con que se afrontan todos los obstáculos de la vida.

Con la misma naturalidad que usted habla para referirse a un tema en cierto modo tabú.

Tampoco creo que sea un tabú, por lo menos en mi caso, en el de mi familia. Siempre lo afrontamos como un proceso duro, pero siempre creímos en un final favorable. Después de 20 años de lucha con mis dos hijas afectadas, así está siendo.

Más de 20 años…

Así es. Éramos una familia de clase media. Primero nació Cristina. Luego, las gemelas, Alicia y Paula. Cuando Paula tenía cuatro años, un día se empezó a encontrar mal. La llevamos al hospital. Nos dijeron que tenía una masa a la altura del corazón. Le hicieron una biopsia y nos confirmaron que era un linfoma.

A operar de urgencia…

No, esa dolencia no se opera: se trata con quimioterapia. Fue duro: se la cayó el pelo a la niña, vómitos, estuvo aislada pues estaba baja de defensas… En un principio, salió adelante; pero a los dos años, en una revisión, nos dijeron que había sufrido una recaída: el mismo mal en el mismo sitio.

¡Maldito sea el linfoma!

Vuelta a la quimio. Fue preciso un trasplante de médula. Fue intervenido en el Valle de Hebrón, en Barcelona. Las dos hermanas eran compatibles al 100%, pero decidimos que la donante no fuera la gemela, sino la hermana mayor. Estuvimos un mes y medio en Barcelona acogidos en un piso de Aspanoa, una entidad modélica. Repito, modélica.

Salió bien…

Sí, pero costó lo suyo. Para entrar a verla, te tenías que duchar antes, todo esterilizado, hasta los juguetes… Paula apenas tenía seis años. Es durísimo ver a un hijo sufrir, durísimo, lo peor... A Barcelona estuvimos yendo casi 20 años, aunque habitualmente son 10 años de revisiones en los casos de trasplante de médula.

Salió bien, decía…

Paula, sí. Pero con 14 años comenzó a sentirse mal la otra gemela, Alicia. Fuimos a Urgencias. Le dije al médico el caso de la otra gemela. Rápidamente dieron con el diagnóstico: la misma enfermedad que Paula. Estuvo todo el curso de tercero de ESO con el tratamiento de quimioterapia. Alicia lo pasó peor emocionalmente pues había visto sufrir a su hermana. Se ayudaron mucho una y otra.

¿Se sintieron cómplices?

Claro. Superó la enfermedad sin necesidad de trasplante. Incluso aprobó el curso. El único percance que ha tenido desde entonces fue jugando al rugby.

¡¿La niña juega al rugby?!

Sí. Y las dos también son nadadoras y entrenadoras de natación. Paula estudió Anatomía Patológica y ahora trabaja en un laboratorio de análisis clínicos.

¡Qué valiente!

Y Alicia estudió Geología.

Dura como una piedra…

Máster en Paleontología. Trabaja en Caixaforum.

Les sobran los motivos para estar contentas con su madre coraje…

Sí estamos muy contentas, pero no me siento una madre coraje, me siento madre.