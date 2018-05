La psicóloga de la AVT ve "comprensible" esta reacción

Los procesos de recuperación de las víctimas de atentados de ETA son complicados. Muchas de ellas y sus familiares experimentan trastornos psicopatológicos a medio y largo plazo, según explica Natalia Moreno, psicóloga de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. El anuncio de la banda terrorista ha hecho que los etarras vuelvan a estar de actualidad en los medios de comunicación, con los focos puestos sobre ellos y, en ocasiones, nos olvidamos de las víctimas, y para ellas es peor. Moreno reconoce que es "comprensible" que quienes se vieron afectados por los ataques de los terroristas sufran ahora "rabia y frustración". El contenido del mensaje con el que la banda ha anunciado su disolución tampoco está ayudando a que esos sentimientos cambien. "No han colaboradora con la Justicia, no entregan las armas, no piden perdón. Dan por hecho que ha habido un conflicto entre dos partes, cuando en realidad no ha sido así", detalla la psicóloga, que hace hincapié, además, en que no es lo mismo vivir un atentado como mero espectador y sufrirlo.