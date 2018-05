Familiares de los asesinados en atentados ni perdonan ni olvidan y piden justicia

Hay heridas que no cicatrizan nunca. Y las que provocó ETA en las víctimas de los atentados y en sus familiares son casi imposibles de sanar. Tanto, que el anuncio de disolución de la banda terrorista indigna a la mayoría de ellos, más cuando el encargado de leer el comunicado fue Josu Ternera, el inductor del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, que se cobró la vida de once personas (seis de ellas menores de edad), que huyó en 2002 tras ser citado a declarar por el Tribunal Supremo.

Pilar Ballarín perdió el 11 de diciembre de 1987 a su hermano José y a su sobrina Silvia, que solo tenía seis años. No quiere que ni se atrevan a pedirle perdón: "Para mí sería una ofensa. Podría perdonar algo fortuito, pero no a quien va deliberadamente a matar". Para ella, los miembros de ETA son "asesinos" y no se cree su anuncio. Es más, considera que se han visto obligados a anunciar su disolución o porque carecen de infraestructuras o porque quieren sacar algo a cambio.

La situación es más sangrante cuando el encargado de anunciarlo es el huido Josu Ternera. "¿Dónde está?", exige saber Ballarín, que reconoce que le causa mucha tensión "por la incredulidad de que un asesino lo diga".