Expediente a la empresa propietaria de los 94 cerdos que se ahogaron durante la riada

Olona aseguró a pregunta de Podemos que el ganadero, de quien destacó "su profesionalidad", "hizo todo lo que tenía que hacer para que esos animales fueran evacuados" y que fue la integradora la que no actuó. "El día 12 se le advirtió de la necesidad de evacuar y no lo hizo. Seis días después, cuando ya se podían sacar los animales, nos vimos obligados a emitir una resolución formal para exigirle el obligatorio e inmediato desalojo, y aún así, la empresa integradora mostró inacción", manifestó.

El consejero defendió que tras este aviso se procedió a la evacuación "a través de los medios propios de la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (Sarga)". No obstante, fueron los propios vecinos de Villafranca quienes, en gran medida, ayudaron a sacar a los más de 900 animales que quedaron atrapados en la granja.

El diputado podemista Andoni Corrales anunció que la formación morada presentará en las Cortes una proposición a este respecto y pidió aclarar si el Gobierno contempla crear un protocolo "para evitar que situaciones como esta se vuelvan a repetir".

A su entender, el Ejecutivo autonómico "ha aprendido" respecto a 2015 –año en que murieron en torno a 10.000 cabezas de ganado–, pero no del todo. También aludió a la polémica de Pacma, que aseguró que se habían dejado morir a más de 1.000 cerdos cuando finalmente solo lo hicieron 94. Corrales aseguró que el Gobierno de Aragón "no hizo todo lo necesario para salvar a todos los animales", ya que, según su versión, el Ejecutivo tenía medios "que no utilizó".

"Es triste ver cómo la sociedad se organiza antes que los gobiernos para rescatar animales", añadió el diputado, que recordó que, en muchas ocasiones, "los ganaderos están atados de pies y manos frente a las integradoras".