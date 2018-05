"Quiero saber la verdad de mi atentado, aunque la Justicia no me ayuda"

Miguel Ángel Madariaga, excomandante de la Guardia Civil, resultó herido muy grave en el ametrallamiento contra la casa cuartel de Andoain en 1979, en el que murió el guardia que estaba a su lado. Este zaragozano lleva casi 40 años peleando en los tribunales para que el terrorista Kepa Pikabea, integrante del comando Adarra, sea juzgado. No lo ha logrado, aunque el caso se reabrió en 2006 con la información que la Audiencia Nacional aportó a la Fiscalía. "Quiero saber la verdad de mi atentado, pero la justicia no me ayuda", confiesa Madariaga. En este proceso llegó a entrevistarse con el etarra en la prisión de Zaballa (Álava) en marzo de 2014, un gesto que solo ha beneficiado al terrorista, que lleva varios meses saliendo a trabajar de jardinero gracias al permiso que le otorgó el juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro. "En la conversación me contó que perteneció al comando Adarra que cometió el ataque, pero aquel sábado a las 19.00 cuando me ametrallaron, estaba trabajando en una empresa de ascensores de Hernani. Ni siquiera han comprobado si estaba abierta esa empresa aquel sábado. También me confesó que cometió el atentado del estanquero de Éibar en 1980, porque estaba prescrito", detalla Madariaga, que lamenta que "la cinta de la entrevista no se haya podido utilizar en la investigación". Aunque escribió cartas y se entrevistó con jueces y fiscales tras sus hallazgos, no logró ningún avance.