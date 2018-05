El turismo deportivo, en plena forma: recupera las cifras previas a la crisis y factura 130 millones al año

Las distintas vertientes del deporte están de moda. Ahora, para muchos, completar una carrera de diez kilómetros ya no se ve como algo imposible... e incluso puede saber a poco. La oferta de los gimnasios es cada vez más amplia y variada, con decenas de actividades, algunas casi impronunciables. Y no resulta extraño entregarse durante las vacaciones a una práctica deportiva, cuando lo habitual en este período era adoptar una interminable postura horizontal.

La tendencia es generalizada en toda España, según atestigua la encuesta de gasto turístico Egatur, que elabora el Instituto Nacional de Estadística, que cifra en 11.800 millones de euros el gasto acumulado en 2016 por los visitantes no residentes en el país en este tipo de paquetes turísticos. La estimación de 2017, todavía provisional, avisa de una mejoría notable respecto al curso anterior.

Aragón no alcanza los guarismos de las comunidades insulares, Andalucía, Cataluña o Valencia, pero sí atesora unos resultados muy positivos, con una facturación anual de 131 millones y más de 1.400.000 pernoctaciones aparejadas a una actividad deportiva. Sin contar, eso sí, con el gran impacto económico del esquí, que el propio Ejecutivo cifra en 200 millones.

Los viajeros que quieren movimiento y aventura no suelen escatimar en gastos. No quieren una experiencia de bajo coste. "Es un turista de calidad, que deja dinero y no piensa en ahorrar de aquí o allá", apunta Chus Montañés, de la Asociación Aragonesa de Empresas de Turismo Deportivo (AAETD). Un turista cuyo perfil viene variando desde hace unos años: "Antes respondía a parejas y grupos de amigos, pero ahora destacan las familias que quieren unas vacaciones activas y adaptadas al gusto de padres e hijos". El INE estima que el gasto medio diario asciende a 92 euros.

Los deportes que siguen liderando este turismo activo son el barranquismo, el rafting y el senderismo. Pero hay otros que vienen pisando fuerte. "Las vías ferratas (una mezcla de escalada ligera y trekking) están muy de moda y su demanda como actividad principal ya es muy habitual. Ocurre lo mismo con el hidrospeed, las canoas y las tirolinas y parques de arborismo", indica Montañés.

Desde la AAETD se valora de forma "muy positiva" el momento del sector, "recuperando las cifras previas a la crisis". "En ello contribuye el buen trabajo de promoción del Gobierno de Aragón, con presencia cada vez en más ferias, lo que ha permitido consolidar los mercados habituales, como el francés, y abrir otros nuevos como el israelí, el ruso o los nórdicos". Como contrapunto, la organización empresarial considera que serían muy beneficiosas "mejores conexiones internacionales, como más líneas aéreas".

Los estadounidenses, los que más gastan

Aunque los países europeos son los que, por cercanía, más visitan España, el mayor crecimiento respecto a 2016 en afluencia de turistas que practicaron deporte procede de un país bastante más lejano: Estados Unidos. El número de visitantes estadounidenses que practicaron deporte en España en 2017 es casi un 70% más que el año anterior, 200.924 personas frente a los 119.410 que vinieron a hacer deporte en 2016.

Los aficionados al deporte del gigante norteamericano son, además, los que realizan un mayor gasto medio diario, de unos 194 euros por día de estancia, unos 2.250 por visita; solo por detrás de los viajeros procedentes de países asiáticos, que llegan a gastar 214 euros cada día, hasta 2.850 por estancia.

También creció durante el pasado año 2017 el número de visitantes asiáticos (unos 140.000, un 36% más), los procedentes de países nórdicos (17%), italianos (15%) e irlandeses (13%), e incluso los oriundos de Oceanía (un 28%, 52.393 personas). Vinieron menos turistas deportivos africanos, rusos y franceses.