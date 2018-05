Alagón honra al músico y pedagogo José María Berdejo y lo nombra pregonero

José María Berdejo, músico, pedagogo y director musical de las Catedrales de Zaragoza, será este año el pregonero de las Fiestas de San Antonio, que se celebran del 12 al 17 de junio. Aunque hasta ahora no se había hecho oficial, Berdejo lo sabía desde principio de año; recibió una carta del alcalde de Alagón, José María Becerril, en la que se reconocía su labor musical y aportes culturales, además del agradecimiento por llevar el nombre de la localidad a otras tierras.

Berdejo (Zaragoza, 1975), oriundo de Alagón, fue Infante del Pilar entre 1982 y 1989, tiene estudios superiores de órgano, piano, clave, lenguaje musical, composición, pedagogía y dirección de coro y orquesta, y ha sabido volcar todos esos conocimientos en el entorno clásico, sacro y popular. Ha sido músico de orquesta en bandas tan conocidas como Nueva Alaska, ha hecho cuplé y canción española por todo el país, ha acompañado al piano a Sara Montiel y Corita Viamonte y ha realizado trabajos musicales para espectáculos de la compañía de Luis Pardos y de Lita Claver, 'La Maña'.

Berdejo se considera discípulo de Garcés Til y cree en el aprendizaje continuo. Le interesa todo, desde la composición a la sonorización o los arreglos. Siempre ha sido muy religioso, y desde 2012 ejerce la dirección musical de las Catedrales de Zaragoza, además de llevar la Escolanía de Infantes del Pilar, los populares infanticos.

Entre sus últimos logros destaca la "Capilla de Música y su Orquesta Sinfónica Cantantibus Organis", que le ha valido un reconocimiento internacional. También está orgulloso de la carta que el Papa Benedicto XVI le envió en reconocimiento a su labor por el trabajo que desarrolló con el Miserere de Salvador Azara, interpretado y grabado en directo en el Año Jubilar del Pilar en 2015.

Ser pregonero significa muchas cosas para Berdejo, y el propio protagonista las enumera. “En primer lugar, me siento feliz y honrado por tener un reconocimiento social y sobre todo institucional en mi propia tierra, en un ámbito cultural como es la música. En segundo lugar porque, no sería nada de lo que soy, si es que soy algo, sin el amor, el sufrimiento y la ayuda que he tenido de mis padres, José y Celia, que siguen en Alagón; ellos han vivido los comienzos; los estudios, los trabajos, los sinsabores, los viajes, los fracasos, los éxitos… han estado detrás siempre, dando sin esperar nada a cambio Alagón es mi historia, mis antepasados, mis abuelos, mis raíces, la gente que me ha visto crecer. Actualmente, mi esposa Sara es la persona que me ayuda a encontrar la serenidad y el camino correcto para llevar mis proyectos y resolver mis problemas profesionales, para mayor gloria de Dios”, relata el músico alagonero.

Aunque vive en Zaragoza, Berdejo sigue en contacto directo con varias asociaciones musicales y culturales de Alagón. El orgullo que siente por su pueblo se nota al oírle hablar de algunos tesoros patrimoniales de la localidad. “Tenemos la Iglesia de San Antonio de Padua, también conocida como San Antonio el Real, el Colegio de la Compañía de Jesús, cuyas dependencias acogen hoy la Casa de la Cultura de Alagón. También está el Centro Cívico A. F. Molina, casa palaciega del S. XVII que tiene elementos de interés cultural en todas sus plantas y en el sótano, además se ubica el espectacular "Belén de Alagón" realizado por la Asociación de Vecinos Allabone que merece la pena ir a visitarlo de propio, porque está ambientado en el mismo pueblo de Alagón y recoge los lugares más emblemáticos de la localidad. Por último animo a visitar nuestro auditorio, el Arcón, en el que pueden encontrar una propuesta cultural y musical muy atractiva”.