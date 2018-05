Sonsoles Echavarren: "Hay que enseñar a los hijos a que valoren las cosas"

La verdad es que da para varios (risas).

¿Cómo surgió la idea de publicarlo?

En 2016, empecé a escribir unas columnas de opinión en la versión digital del ‘Diario de Navarra’. Era la primera vez que escribía opinión, porque yo llevaba los temas de Familia y Educación en el periódico, pero en ese formato lo explico de una manera más personal, tanto por mi vertiente profesional como por mi faceta de madre. Después de ganar el premio Concha García Campoy en 2017, me ofrecieron agrupar mis columnas y me pareció lógico, porque en internet al final se pierden.

¿Por qué ‘Las reinas del patio’?

Es el nombre de un grupo de Whatsapp que tengo con las madres de mi hijo mayor. Nos conocemos desde que los niños tenían tres años y hemos hecho mucho patio. Mientras ellos jugaban nosotras nos quedábamos en un banco y hablábamos de nuestras cosas. Nos hicimos amigas entre bocadillos de chorizo y tetrabricks de zumo de naranja. Es un homenaje a estas mujeres, que pueden ser éstas u otras en cualquier ciudad o país. La portada también es especial, porque la dibujó Iñaki Redín ‘Popi’, recientemente fallecido.

¿Cuál diría que es su pieza más personal?

Se titula ‘La cuna sin estrenar’ y trata sobre la pérdida de bebés, porque yo tuve dos abortos. Quería abordar este tema porque me parece que es bastante tabú y con él la gente puede sufrir mucho. Cuando escribes en primera persona te desnudas y te das a conocer. Además, puedes ayudar a otras personas que han pasado por la misma situación a que vean que no son las únicas y que se puede salir adelante.

En cuanto a la Educación, dicen que estamos ante una generación de niños ‘blanditos’.

La culpa la tenemos los padres, porque no queremos que nuestros hijos sufran ni se frustren y les damos todo. Es perjudicial para ellos, porque al final no saben gestionar sus emociones ni tolerar su frustración. Cuando tienen un problema se vienen abajo. Tenemos que intentar enseñarles que en la vida todo cuesta mucho trabajo y que aprendan a valorar las cosas.

¿Alguna vez pensó que iba a combinar el humor y el periodismo?

No, porque yo no soy una persona realmente graciosa, soy más bien seria. No sé por qué las columnas me empezaron a salir más irónicas, sobre todo las que he escrito más enfadada. Creo que para quitarle hierro al asunto. Pero que estén tratadas con humor no significa que censure otros temas que no son divertidos.

¿Cómo visualiza el futuro de los medios como periodista?

Yo soy una defensora a ultranza del periódico en papel. El hecho de sentarte a desayunar y pasar las hojas sigue teniendo mucho romanticismo. Es verdad que internet tiene otras ventajas. Te puede leer gente de todo el mundo, llegas a más personas y eso es enriquecedor. Creo que son dos medios complementarios, no tiene que haber una oposición entre ellos.

¿Y cómo se relaciona con sus lectores?

Sobre todo a través de las redes sociales. Recibo los comentarios de la gente y me hacen sugerencias de temas. Porque los lectores ahora nos escriben. He creado un poco una comunidad de personas que me siguen porque les interesan los temas que yo trato. El inconveniente es que no desconectas. No obstante, nos tenemos que quedar con todo lo bueno, que estamos más cerca de ellos.

Un ejemplo de interacción en un mundo cambiante.

Los periodistas y los medios de comunicación debemos reinventarnos y saber ofrecer nuevos contenidos y productos para seguir atendiendo al lector, que nunca va a desaparecer.