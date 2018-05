La DGA impone multas por 17,3 millones por impagos en el impuesto de Sucesiones

Este plan, explican desde el Ejecutivo autonómico, representa el instrumento más importante en la lucha contra el fraude fiscal, aunque "no es el único". Del total de actas incoadas, 66 correspondían al impuesto de Patrimonio, por un importe de 1,9 millones de euros; 108 al impuesto de Sucesiones y Donaciones (26,3 millones de euros) y 34, al de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, (0,5 millones de euros).

Aunque no todas estas actas terminaron en sanción, entre los 109 expedientes que sí derivaron en una destacan los 49 relativos al Impuesto de Patrimonio. Sin embargo, su importe total (0,5 millones de euros) queda lejos del alcanzado por las 43 multas del de Sucesiones, que reportaron 17,3 millones a las arcas públicas, a razón de 400.000 euros por contribuyente, de media.A estas cantidades hay que sumar los 640.000 euros de las 17 sanciones del impuesto de TransmisionesPatrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la cifra más baja de los últimos cinco años.

De este balance se desprende que el Ejecutivo autonómico percibió 18,4 millones en multas por estos tres impuestos. El dato de Sucesiones, no obstante, contrasta con el de 2016. Según cifras oficiales delDepartamento de Hacienda, el Servicio de Inspección Tributaria formalizó ese año un total de 101 expedientes e impuso 53 sanciones. El resultado: una recaudación de 2,7 millones.

La normativa establece que la sanción oscila entre el 30% y el 150% de la cantidad no ingresada, aunque en aquellos casos en los que la cuantía no es correcta pero el contribuyente sí tiene intención de cumplir su obligación no se aplica recargo alguno.

La explicación

No se puede confirmar, en todo caso, que los 17,3 millones de 2017 estén ya en poder del Ejecutivo autonómico, ya que si la persona en cuestión no dispone del dinero que se le reclama, el Gobierno de Aragón trata de dar facilidades de pago. A la hora de explicar la diferencia entre las cifras de 2017 y 2016, el Departamento de Hacienda recuerda, como ya hiciera el consejero Gimeno, que el último ejercicio fue "excepcional". Esto se debe a que hubo "herencias muy concretas" que dispararon la recaudación final, que alcanzó los 199 millones de euros.

Este año, no obstante, el impuesto de Sucesiones ha cerrado enero y febrero con una caída sustancial del 35% respecto a las cifras registradas hace un año, lo que ha hecho que haya pasado de 22 millones de euros a 14,2, según datos del Gobierno de Aragón.