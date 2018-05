"Este reto se vive en familia y lo tienes todo el tiempo en la cabeza "

"Tengo mucha ayuda de mi madre y de mi marido, si no no hubiera llegado hasta aquí. Las oposiciones se viven en familia y psicológicamente las tienes todo el tiempo en la cabeza". Así vive la preparación de los exámenes a maestra en Educación Física la zaragozana Alexandra Lipe, de 31 años. El año que viene se presentará por cuarta vez. En 2009, recién salida de la facultad, sacó la mejor nota que ha logrado hasta ahora. En 2013 se presentó dos semanas después de dar a luz a su hija mayor y en 2016 hizo los exámenes embarazada del pequeño. "Nunca he querido supeditar mi vida a tener una plaza fija, le he dado prioridad a la familia y a nuestro deseo de ser padres. Tener una plaza fija te proporciona seguridad y una gran tranquilidad, que es lo que todos buscamos", cuenta Lipe.