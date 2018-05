Jornada a medio gas en las Cortes y la DGA en un lunes con sabor a puente festivo

Pocos diputados se dejaron ver este lunes por las Cortes de Aragón . No había ninguna comisión convocada y el calendario, que es caprichoso, permitió que el lunes 30 de abril, previo al festivo 1 de mayo, fuera una jornada demasiado tranquila en el Parlamento aragonés y que algunos optaran por alargar el fin de semana, opción a la que también se pudieron acoger los parlamentarios del Congreso y el Senado, donde no se retomará la actividad hasta el próximo jueves. En el Gobierno aragonés , solo el presidente Javier Lambán mantuvo su agenda oficial con una visita a las obras aún inacabadas del Parador Nacional del Monasterio de Veruela. Pocos consejeros se pasaron por el edificio Pignatelli, donde se vivió una día más relajado de lo habitual. Cuando faltó el titular del área, el jefe del gabinete y el secretario general tomaron las riendas de los departamentos.

A las 11.00 horas había largas filas de turistas para acceder a La Aljafería. El alboroto que se vivía en el acceso al palacio contrastaba con el silencio que se respiraba en los pasillos del Parlamento aragonés. Parecía que la intensa actividad que vivieron los diputados el lunes 23 de abril, Día de Aragón, y el fin de semana previo, con las jornadas de puertas abiertas, habían pasado factura a algunos parlamentarios, que decidieron tomarse un respiro gracias a un puente improvisado que solo era oficial en los colegios de la Comunidad.

Abril fue un mes intenso en la Cámara aragonesa con solo seis jornadas en las que no había programada ninguna actividad (1, 7, 8, 15, 28 y 30). Nada que ver con el pasado mes de enero, en el que la cifra de días sin actividad se elevó hasta los catorce.

Pero este lunes, al acceder a la Cámara aragonesa, ya se veía que no era un día normal y que la institución funcionaba a medio gas. Hasta los empleados públicos que pudieron se cogieron a moscosos o días de vacaciones para encadenar cuatro días de fiesta seguidos.

Al mediodía uno de los grupos parlamentarios permanecía cerrado. En el resto, había un retén de guardia y hasta algún diputado preparando las sesiones plenarias del jueves y el viernes, que se prevén densas y bastante largas, o la comisión de investigación sobre la depuración de aguas de mañana, que ligera tampoco será. Patricia Luquin (IU), los socialistas Pilimar Zamora y Darío_Villagrasa, la popular Dolores Serrat, Ramiro Domínguez y Desirée Pescador, ambos de C’s, y Arturo Aliaga (PAR) figuran entre los parlamentarios que acudieron a las Cortes. En Podemos explicaron que, a pesar de que no había actividad en las Cortes, se mantenía la reunión de la dirección del grupo como todos los lunes.

En la Cámara aragonesa no se alcanzó ningún acuerdo tácito para suspender la actividad, según confirmaron desde las Cortes, que achacaron la reducida actividad a los caprichos del calendario. Cada mes se celebran dos comisiones y como abril y mayo tienen cinco semanas cada uno, el mes pasado se dio por cerrado el día 27 y el inicio de este quedó fijado para el día 3. Así que sus señorías retomarán el trabajo en el Parlamento mañana, a las 9.00 horas, con la comparecencia ante la comisión institucional de Teresa Azcona Alejandre, propuesta por el Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión para su elección por las Cortes para el cargo de directora general de esta corporación. No es frecuente, según reconocieron en las Cortes, que se celebren comisiones un miércoles previo al pleno.

Macropuente en el Congreso

La primera semana de cada mes se suele reservar en el Congreso para que los diputados puedan estar en el territorio, según explicó el parlamentario de Unidos Podemos por Huesca, Jorge Luis Bail. Ayer, por tanto, no había actos programados y, como el miércoles es festivo en Madrid, no se retomará la actividad hasta el próximo jueves. Más días de fiesta sumarán los senadores, pues la actividad cesó el viernes pasado y no hay comisiones convocadas hasta el próximo jueves