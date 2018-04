Un blog de estreno

Aunque el mundo de los blogs no atraviesa por sus mejores horas, tras llegar a copar el panorama internauta años atrás, aún hay ganas de estrenar blogs. Y si no que se lo digan al líder de Podemos en Aragón, Nacho Escartín, que este domingo publicó la primera entrada de su bitácora personal. Se trata de una página en cuyo diseño el diputado no ha invertido precisamente muchas horas y con un título nada original –su nombre–, pero en la que Escartín se asigna una simpática descripción: "Padre, agricultor en barbecho, alegre enredador y diputadico de Podemos en las Cortes de Aragón. ¡Salud, amor y rebeldía!". La primera entrada, por cierto, está dedicada a la novela gráfica ‘Atado y bien atado. La Transición golpe a golpe (1969-1981)’, de Rubén Uceda.