ICA: Más de 100.300 zaragozanos siguen sin pagar el recibo pese a las notificaciones de la DGA

Más de 100.300 vecinos de Zaragoza siguen negándose a pagar el recibo del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA). Lo hacen pese a que el Gobierno de Aragón envió a sus casas notificaciones con acuse de recibo en las que se les daba un mes extra para liquidarlo.

Estos hogares, que representan el 27,5% de las 364.197 facturas emitidas en la capital, se exponen a un recargo del 5%. Esto quiere decir que a una persona que tuviera que abonar 35 euros se le reclamarán 36,75. Aunque hay contribuyentes que aún tienen hasta el 20 de junio para pagar, para muchos, el periodo voluntario ya ha terminado. Fuentes de la Consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad confirman que quienes no hayan pagado dentro de plazo pasarán automáticamente al sistema de recaudación ejecutiva, donde se procederá a cobrar el ICA "con el recargo que la ley establece".

Las cartas comenzaron a enviarse "escalonadamente" a través de Correos a principios de marzo y seguirán entregándose en mano hasta este jueves. Solo llegaron a quienes no pagaron y tampoco recurrieron, ya que aquellos que sí lo hicieron "se dieron por enterados", según el criterio de la DGA. El alto nivel de impagos obligó a mandar unos 80.000 avisos. Quienes no pagaran y aún no hayan recibido el suyo tienen aún más de un mes para abonar el polémico recibo. Con las primeras notificaciones, no obstante, ya no hay vuelta de hoja, ya que el periodo voluntario terminó el día 20 de este mes.