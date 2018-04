Alcaldes de la N-II denuncian el bloqueo del desdoblamiento mientras el tráfico sigue disparado

El desdoblamiento de la carretera N-II entre Pina de Ebro (Zaragoza) y Fraga (Huesca) no avanza , mientras el tráfico de camiones sigue convirtiendo en un infierno la circulación por esa vía. La bonificación del peaje no ha tenido el resultado esperado y apenas ha ayudado a reducir el paso de camiones.

Un día después de que HERALDO publicara la sentencia de la Audiencia Nacional, que ha echado atrás el intento de la concesionaria de la autopista, Acesa, de impedir el desdoblamiento por posibles defectos del estudio informativo y por los perjuicio económicos para la AP-2, los alcaldes aseguran que, de hecho, los proyectos de los distintos recorridos llevan años bloqueados y no hay expectativas de mejora, como demuestra la partida destinada en los Presupuestos Generales del Estado. Para 2018 solo hay 2,4 millones para los tramos Bujaraloz-Candasnos, Candasnos-Fraga y la conexión con la AP-2 en Pina, mientras que el Pina-Bujaraloz no tiene asignación.

Los proyectos están "estancados", afirmó la alcaldesa de Pina, Marisa Fanlo, quien señaló que "afortunadamente parece que hay menos accidentes". Pese a ello, desde hace cuatro años se han producido 16 víctimas mortales.

Fue en 2014 cuando el Ministerio de Fomento aprobó el estudio definitivo. "No hemos visto ningún avance en los trámites en los últimos años y no sabemos dónde ha ido a parar el poco dinero que han metido en los presupuestos", aseguró la primera edil de Pina. Hace tiempo que el Ayuntamiento no recibe ninguna notificación al respecto, con lo cual Marisa Fanlo entiende que está "totalmente paralizado".

Además, la responsable municipal cuestiona la efectividad de la bonificación del peaje como medida para reducir el tráfico. Las estaciones de aforo de la N-II llegan a registrar más de 11.000 vehículos diarios (dos de cada tres son camiones), mientras que poco más 1.000 pasan por la autopista usando el peaje bonificado. "Excepto el fin de semana, que se nota menos tráfico, entre semana está igual que siempre, con largas filas de camiones, incluso más que en los últimos años", explica Fanlo, quien cree que puede tener que ver con la reactivación económica.

El desdoblamiento, además de para unir Pina y Fraga por autovía, debía servir para enlazar los municipios con la carretera principal, ya que la AP-2 tiene muy pocas conexiones.

El alcalde de Fraga, Miguel Luis Lapeña, también se muestra pesimista respecto a la situación de la carretera y denuncia que en los presupuestos de 2017 había 900.000 euros pero no se hizo "absolutamente nada". Él cree que el tráfico pesado, en un 90%, sigue utilizando la carretera N-II, pese a la bonificación de hasta el 75%. "En Fraga estamos con la Plataforma Logística a tope, somos un nudo de comunicaciones y para nosotros supone un cuello de botella", lamentó, por no hablar del elevado riesgo para los usuarios de esa vía convencional, utilizada por muchos vecinos de los pueblos de la comarca, que se ponen en peligro en ese recorrido, incluidos los escolares.

En algún momento, en las conversaciones entre la DGA y los alcaldes de la N-II, se llegó a plantear esperar a que acabe la concesión de la autopista, "pero en eso tampoco se ha avanzado nada", aseguró el alcalde de Fraga. Además, está el problema de las conexiones locales y de la necesaria mejora de la N-II. En su opinión, lo ideal sería que al caducar la concesión a Acesa (en agosto de 2021), la autopista volviera a manos del Estado, y que el dinero del Ministerio de Fomento se invirtiera en la mejora de la N-II y en el desdoblamiento de algún tramo donde sea más necesario.

Otra cuestión es qué pasará en 2021, porque, como recordó Lapeña, siendo ministro de Fomento Álvarez Cascos ya se prorrogó la concesión de la AP-2. "Habremos llegado a 2021 sin obras y sin autopista liberalizada", advirtió.