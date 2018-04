CSIF aboga por un calendario escolar "pedagógico y fijo" para el próximo curso

Un cambio basado en la "coherencia y pedagogía" es lo que CSIF ha pedido en una nota de prensa de cara a las próximas negociaciones del calendario escolar. La organización sindical argumenta que "una propuesta razonable" consistiría en distribuir los 175 días lectivos del curso en cinco periodos bimensuales: los tres tradicionales y dos periodos más intermedios con una semana de descanso entre ellos.

Esto, según entiende CSIF, conseguiría evitar periodos descompensados en los que el primer “trimestre” pueda durar hasta 4 meses y el tercer “trimestre” no llegue a los dos meses. En opinión del sindicato, también es necesario "establecer un calendario escolar y laboral fijo, que no vaya cambiando cada curso".

El sindicato, finaliza en su nota, asegura que entiende que hay que "adaptarse al siglo XXI, apostando por un calendario pedagógico y racional" que favorezca las necesidades educativas del alumnado y dejar de "marear a las familias y al profesorado" cada año con un calendario escolar y laboral distinto.