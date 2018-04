"Vivo en Teruel porque es la ciudad del amor". Panagiotis Charizopoulos, ‘Panos’, nacido en la ciudad griega de Salónica hace 51 años, se apunta al eslogan que ha hecho famosa a la capital turolense a la hora de explicar por qué reside aquí desde hace 13 años. Llegó a la ciudad mudéjar en 2005 porque se enamoró y se casó con una turolense, Elena Herrero. La pareja decidió hacer las maletas para venirse desde Grecia a Aragón cuando sus hijos, ahora adolescentes, tenían dos y cuatro años. Panos, ingeniero agrícola, lidera un novedoso proyecto de Térvalis, el principal grupo empresarial de a provincia, para la producción de plantas aromáticas destinadas a la perfumería. Trabaja también en otras actividades agrícolas y en el emergente sector trufero.

Conoció a su esposa cuando esta viajó a Salónica "por estudios". Se casaron en 2000 y cinco años después cambiaron de aires para recalar primero en Tortajada –una pedanía de Teruel– y finalmente en la propia ciudad, donde "la vida es bonita y se está a gusto". Entre las virtudes de su residencia turolense, destaca "la tranquilidad, la rápida integración con la población local y el encanto arquitectónico del casco urbano, sobre todo su Centro Histórico".

Afirma que no echa nada de menos la gran ciudad –su entorno vital en Grecia– e incluso se ha convertido en propagandista de la pequeña capital turolense. "Mi familia ha venido a vernos en repetidas ocasiones y también a ellos les gusta Teruel", explica uno de los pocos griegos asentados en la provincia. Panos no se plantea el regreso a su país natal. Asegura que sus hijos, de 17 y 15 años, están plenamente integrados y son dos turolenses más. "No podemos ir dando vueltas por el mundo con ellos. Necesitan estabilidad", concluye.