Teruel bautiza a sus nuevos 'giganticos' con un pasacalles

Decenas de personas acudieron este domingo a la plaza de la Catedral de Teruel para conocer a los nuevos ‘giganticos’, cuatro figuras –la Abuela, la Princesa, el Perillán y la India– que se integran en la comparsa ya existente convirtiéndola en una de las más numerosas de Aragón, con un total de 19 muñecos de cartón-piedra entre gigantes y cabezudos.

Los giganticos, de 12 kilos de peso cada uno y bautizados con un desfile festivo por las calles de la ciudad en el que no dejaron de bailar, fueron portados por niños de entre 8 y 12 años. A Paula Alba, que llevó a la Princesa, la experiencia le gustó mucho. "No pesan demasiado, pero es verdad que te cansas, por eso hemos organizado relevos", dijo. Otra niña, Blanca Llorens, se mostraba emocionada al poder hacerse cargo de la India. "Llevamos un mes ensayando para que salga bien el baile; me hacía muchísima ilusión participar", afirmó.

Jorge Martín, presidente de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Teruel, explicó que, en realidad, las cabezas de los nuevos giganticos fueron encontradas en un almacén municipal, donde llevaban olvidadas mucho tiempo. "Nos pareció buena idea restaurarlas, y aquí están", dijo.