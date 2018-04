¿Qué derechos tenemos los vecinos aragoneses?

La Constitución de 1978 restauró la capacidad legislativa de la Comunidad aragonesa. Antes, quedaban presentes los Fueros de Aragón a través de la Compilación de 1967, un documento que regulaba las ‘instituciones’ o derechos forales. En esta recopilación destacan los derechos que dan prioridad al pacto y a la familia. Porque el Derecho aragonés se caracteriza, por un lado, por evitar llevar asuntos ante la justicia y optar por una mediación. Por otro lado, destaca los derechos que tiene la viuda y el viudo, la equiparación de género y la posibilidad de crear fiducias (una figura que luego se haría muy popular en Estados Unidos a través del ‘trust’).

La Constitución no suprimió estos Derechos civiles territoriales, sino que dio carta de naturaleza a todos ellos, disponiendo la posibilidad no solo de su conservación, sino también de su modificación y desarrollo. Eso sí, cuidado con no perder el estatus de vecindad aragonesa. Porque se pierde si nos vamos a vivir a otra Comunidad, por ejemplo. Tendremos que ir al Registro Civil y decir expresamente que queremos mantenerla. De lo contrario, a los diez años dejaremos de tener esa vecindad. Y se da la circunstancia de que los inmigrantes que aquí se nacionalizan reciben también la vecindad aragonesa y pueden beneficiarse de nuestro Derecho.

