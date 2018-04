Laperdiguera: el pueblo en el que cantar era un clamor popular

En casa de Dionisio Ciria y Aurora Planas hay visita estos días. Dionisio (hijo de ambos) y su esposa Estrella Pertusa andan de vacaciones; regentan el popular hotel Ciria en Benasque desde hace tres décadas junto a José Luis, hermano del Dionisio más joven: el mayor tiene intacta la juventud en el alma. "A los nietos les encanta escuchar sus historias –apunta Aurora– como nosotros cuando nos arrimábamos al fogaril y escuchábamos a los mayores; es que tiene cientos. Siempre le ha gustado cantar, y no lo hace nada mal". La afición de su marido estaba muy generalizada en Laperdiguera cuando ambos eran jóvenes, tiempos felices que ambos rememoran con un deje de nostalgia y detalles muy ilustrativos de otros tiempos. "Fíjate –cuenta el patriarca de la casa– que todas las puertas estaban abiertas siempre, no había preocupación. Yo era el panadero oficial en mi casa, teníamos un horno grande; cuando salía con las ovejas temprano me desayunaba mi puchero de judías calientes que se habían quedado por la noche en las brasas del fuego". "No hacía falta el microondas –ríe Aurora– y le poníamos arriba un cantarete con agua para que no se resecaran y estuvieran en su punto".