El Justicia que buscaba soluciones y no culpables

Un millar de personas atendidas al año, cerca de 31.000 expedientes de queja tramitados y otros 2.000 abiertos de oficio. Estas son solo tres cifras que dan idea del trabajo de Fernando García Vicente como Justicia de Aragón, un cargo para el que fue elegido en mayo de 1998 y cuyo testigo traspasó al juez Ángel Dolado el pasado viernes tras casi 20 años de servicio.

Asegura que dejó su cargo como fiscal jefe de Huesca con el convencimiento de que permanecería al frente de la tercera institución de Aragón un solo mandato, cinco años, pero revalidó otros dos y ha permanecido el resto del tiempo en funciones. "Al final, lo que cuenta en esta vida es si te lo has pasado bien o mal. Y, la verdad, ayudando a la gente me lo he pasado muy bien. Me voy lleno de agradecimiento a los que me eligieron tres veces, 191 votos, y a los ciudadanos que se levantan de los cafés para saludarme cuando voy por la calle", añade.

Semejante bagaje da para cientos de experiencias y gestiones de intermediación con las distintas administraciones, pero de una de la que está especialmente satisfecho es de lograr el tratamiento bucodental adecuado para discapacitados. "Me siento orgulloso de ayudar a mucha gente en cosas muy concretas, aunque no tuvieran trascendencia en el conjunto de la comunidad son cosas muy importantes para quienes las sufren", señala antes de poner de ejemplo al único niño de un pueblo que le pidió ayuda porque el columpio estaba en mal estado o a una señora que logró una adopción.