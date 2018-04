Pozuel del Campo: el alojamiento rural como salida y las ganas de trabajar como acicate

Su trabajo cotidiano es en Monreal del Campo, a trece kilómetros, como monitora en el colegio local. Su tarea como autónoma es agrícola; cultiva trigo y cebada, con la ayuda de sus hijos estudiantes cuando están en el pueblo (uno en Zaragoza, otra en Huesca) y de su hijo currante (labora en Pyrsa, también en Monreal) siempre que saca un rato para ayudar al empeño familiar. María José Marco enviudó joven y ha peleado para sacar adelante a su familia; desde hace siete años suma un nuevo empeño, consistente en gestionar el día a día de Pozuel del Campo como alcaldesa.

María José está sobradamente preparada para el reto, aunque tuvo que vencer el miedo que atenaza a todo debutante cuando le toca salir a escena. "Nunca había estado en política –explica con una sonrisa tímida y ojos escrutadores– pero vinieron a pedirme que me uniese a la candidatura, porque no había gente suficiente. Se suponía que no me tocaba ser alcaldesa, pero por circunstancias me acabó tocando. ¡Sorpresa! Por suerte, Gloria Sanz, secretaria con muchos años de experiencia, me puso al día en temas administrativos y de gestión: ella trabaja en el Ayuntamiento de Monreal y sigue ayudándome a día de hoy, aunque no puede duplicar funciones y hemos cerrado un acuerdo con nuestros vecinos de Blancas para compartir secretario".

La ilusión

El Ayuntamiento tiene una ilusión con el edificio que está rehabilitando en el centro del pueblo; ya se ha puesto a punto un apartamento y se proyecta el segundo –han pedido apoyo al Fondo de Inversiones de Teruel– para su empleo en turismo rural. En el plano sociocultural, la Asociación San Miguel lleva los destinos del teleclub desde que el único bar del pueblo cerró hace cuatro décadas; aunque en ciertos periodos ha habido gestión externa, ahora vuelven a ser los socios los que lo manejan. "Tenemos claros los precios –bromea María José– porque todo es a euro o noventa céntimos, de ahí no pasa. Y nunca hay problemas. Aquí nos falta la escuela, no tenemos piscinas, sí mantenemos el polideportivo y un frontón cubierto al que a veces se le cuelan las palomas; hay otro antiguo en pleno centro. Creo que este pueblo tiene en la gente a su gran valor; los que nos conocen en fiestas siguen volviendo año tras año, porque nos gusta recibir bien a la gente. Y tenemos una cuesta de Santo Domingo, pero a diferencia de Pamplona, aquí no corren toros por ella".