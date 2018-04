El corte de Monrepós encarece hasta un 50% el coste del transporte a algunas empresas

Las principales empresas de Sabiñánigo, el núcleo industrial más importante del Pirineo, se están viendo muy afectadas por el corte de la N-330 en el puerto de Monrepós, ya que les obliga a elegir otras rutas más largas y que les suponen un incremento del coste del transporte de hasta un 50%.

Es el caso de Ercros. Luis Gallego, su director, ha explicado que hay un problema económico, porque además del coste de sacar el material todos los días, "algunos clientes son los que se encargan directamente del transporte, no pueden asumir ese sobrecoste y no retiran sus pedidos". También hay dificultades logísticas para programar las salidas. Esta empresa química está sacando en torno a unos 40 camiones diarios, y otros 20 que entran con materia prima. "Es un tráfico importante", reconoce el director. Inicialmente, Ercros redujo su producción en torno a un 30%, "porque no sabíamos cómo iba a evolucionar el asunto, pero luego se ha podido normalizar asumiendo esos sobrecostes".

Por otro lado, diferentes asociaciones del tejido empresarial, sindical y turístico de las comarcas de la Jacetania y el Alto Gállego firman una carta dirigida a las administraciones en la que hablan de "desastre" y reflexionan sobre lo ocurrido reivindicando mejores servicios sanitarios, la ejecución de variantes que saquen el tráfico pesado de las ciudades, la conexión ferroviaria y más inversiones en carreteras.