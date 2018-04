Canfraneros a rebosar debido al puente y a la incertidumbre del Monrepós

Así lo ha notificado un viajero a la Coordinadora para la Reapertura del Ferrocarril Canfranc Olorón (Crefco). "Nos ha llamado un viajero para comentar lo que estaba pasando en el tren de las 15.41", comenta Luis Granell, portavoz de Crefco.

Según el pasajero, "unas 40 personas" han tenido que viajar de pie durante el trayecto. Se trata de una situación que según Renfe "puede pasar puntualmente", aunque en la mayoría de los casos el problema termina cuando el tren realiza su para en Huesca, donde bajan la mayoría de los viajeros. Sin embargo, "también han sido muchos los que han subido para ir a Ayerbe, Sabiñánigo, Jaca o Canfranc, por lo que el tren ha salido 'petado' de Huesca". Algunos incluso, se han quedado en tierra en Zaragoza porque no quedaban billetes.

Desde Renfe puntualizan que han sido una veintena de pasajeros los que han viajado de pie y que se trata de algo "que está permitido en los trenes de media distancia, pues se viaja con billetes sin reserva".

Granell añade que varios pasajeros han pedido la hoja de reclamaciones para quejarse no solo de tener que viajar de pie, sino por las diferencias de temperatura entre un vagón y otro. "El aire acondicionado no funcionaba bien; en un vagón tenían frío y en el otro iban a 30 grados", lamenta Granell, que concluye preguntándose por qué no han puesto más trenes o se han acoplado dos vagones para hacer frente al aumento de la demanda.