"He tenido que pedir fiesta para presentar la solicitud de plaza escolar"

A primera hora de esta mañana de miércoles, los padres más madrugadores ya han presentado en los colegios aragoneses su solicitud de plaza escolar. Educación espera que sea una jornada tranquila, aunque con algo más de trasiego en las oficinas de los centros educativos. Se esperan casi 11.500 peticiones para niños de 3 años que empezarán 1º de infantil el próximo curso 2018-2019, aunque la oferta de vacantes sobre el papel en toda la Comunidad para esta edad asciende a más de 16.500.

Entre los más tempraneros en el colegio Parque Goya I de la capital aragonesa han estado Juan Clavería y Miriam Bernad, que después de dejar a sus hijos mayores de 3º de infantil en clase han aprovechado para rellenar y entregar sus peticiones para los hermanos pequeños. “Estoy tranquilo porque, en principio, con un hermano ya en el colegio no creo que vaya a tener ningún problema para que entre el segundo. Para mi el proceso no supone ningún estrés, más allá de que he tenido que pedir la mañana de fiesta en el trabajo para poder venir”, ha explicado Clavería. Aunque las solicitudes también se pueden cumplimentar por internet, ha preferido acercarse en persona por si le surgía alguna duda.

Los dos están encantados de que el Parque Goya 1 vaya a transformarse el curso que viene en un centro integrado, en el que los estudiantes podrán continuar sus estudios hasta 4º de la ESO. “Era una demanda que había por parte de las familias. Creo que es mejor que a los 12 años, cuando terminan 6º de primaria, puedan continuar estudiando en el mismo sitio y en el mismo ambiente, que no rompan tan pronto radicalmente con el entorno en el que han estado desde pequeños”, ha comentado Miriam Bernad.