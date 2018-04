Séniors de la alta montaña a la conquista del mundo

Todos rondan los 60. Algunos los cumplieron hace tiempo y a quienes no, les falta poco. Sin embargo, las canas no son, ni de lejos, su máximo denominador común: son los más veteranos del Grupo Militar de Alta Montaña (GMAM) y están dispuestos a recorrer con sus esquís todas las cordilleras del planeta. Casi todos están ya en la reserva y unos cuantos incluso jubilados, pero su pasión por la montaña invernal no se apaga y cada año se reencuentran para perderse una temporada en una zona nueva del globo. El único requisito es no haber estado antes. Bueno, y que la nieve cunda.