¿Se puede renunciar a un máster?

La presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado este martes que renuncia a su título de máster tras escribirle una carta al rector donde explicaba los motivos. Pero, ¿qué significa esto? ¿se puede renunciar a un título? Las redes sociales se han llenado ya de memes y tweets en los que se rehúsan otros asuntos bastante curiosos.

Pero independientemente de esto, el vicerrector de política académica de la Universidad de Zaragoza, Gerardo Sanz, ha explicado a este periódico que “no es nada formal que un egresado renuncie a un título”. Es decir, que el alumno puede decidir utilizarlo o no “porque el certificado lo va a tener siempre” pero el hecho de renunciar a él no es posible. Sin embargo, sí que puede ocurrir la situación contraria, que sea la Universidad la que anule el certificación oficial, en ese caso dejaría de ser válido. En este sentido, la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), el centro que expidió el título de la presidenta madrileña, será la que tendrá que solicitar al Ministerio de Educación que inicie el procedimiento de retirada de éste si así lo considera oportuno.

En el caso de Aragón, Sanz destaca que tras consultar los datos históricos del campus público de la Comunidad no se han visto nunca en esta tesitura. Por otro lado, sí que se desarrollan comprobaciones de títulos, aunque no suelen solicitarse a menudo, la Universidad tiene que responder ante esta demanda. “En ocasiones se puede dudar de las fotocopias del título por ejemplo y por eso acuden a nosotros (las empresas)”, comenta el vicerrector. No obstante, tampoco es un proceso ordinario porque se cree “que todo el mundo obra de buena fe” y no miente a la hora de exponer su formación. Sin embargo, sí que se reciben demandas de duplicados de títulos de másteres, en caso de extravío, para poder demostrar que realmente se tiene.