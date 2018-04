"No hemos tenido que salir de casa ni ha habido daños importantes en los cascos urbanos"

"La mayoría de la gente del pueblo está contenta porque no ha tenido que salir de sus casas ni ha habido daños en el casco urbano y los que se fueron ya han podido volver", indicó Miguel Ángel Sanjuán, primer edil de Boquiñeni. El retorno a sus lugares de residencia también fue posible para los vecinos de otras localidades ribereñas, como Pradilla de Ebro y Cabañas.

Lo que no ha sido posible, de momento, es cuantificar los daños que ha provocado la avenida extraordinaria en centenares de campos, muchos de ellos sembrados, y en otras infraestructuras como riegos, caminos y motas.

"El agua ha bajado prácticamente un metro desde el fin de semana, pero aún tardará en irse: en Navarra se han roto más motas que en 2015 y ese agua que está en los campos tiene que bajar", señaló Luis Eduardo Monzón, alcalde de Pradilla de Ebro. Gran parte de la cosecha inundada, sobre todo cereal de invierno y alfalfa, se echará a perder.

"Es una barbaridad los daños que se han registrado, a pesar de que la riada ha sido menor que la de hace tres años", apuntó José Ayesa, primer edil de Novillas. "Aunque todavía no hemos evaluado todo, sabemos que cultivos, sistemas de riego y caminos han quedado muy tocados", agregó.

Achiques en granjas

El agua ha causado graves afecciones en explotaciones ganaderas de esta zona de la provincia de Zaragoza que aún no han podido cuantificarse. De hecho, los bomberos de la Diputación de Zaragoza (DPZ) estuvieron este lunes por la mañana achicando agua en una granja de terneros de Remolinos para evitar que los animales murieran ahogados.

Este lunes mismo, el Partido Animalista (Pacma) denunció que miles de animales han fallecido porque algunas instalaciones de la ribera (sobre todo en la zona baja) no se han podido desalojar a tiempo. El alcalde de Villafranca de Ebro, Roberto González, explicó a este periódico que una granja de cerdos de la localidad se ha inundado con animales dentro. Según el primer edil, había unos 2.600 ejemplares de los que alrededor de 1.600 pudieron ser rescatados. "Estuvimos en contacto constante tanto con el granjero como con el Gobierno de Aragón, pero no se pudo hacer más", lamentó González.

Pacma criticó que la DGA no activó el protocolo para garantizar la salvaguarda de los animales, a pesar de que la formación les puso sobreaviso el viernes. A pesar de los cuantiosos daños en cosechas y granjas, la sensación general en la Ribera Alta es de tranquilidad, porque ningún pueblo ha tenido que ser evacuado. En este sentido, todos los alcaldes consultados apuntan a que ha sido determinante la labor de los bomberos de la DPZ y de la UME.

"Estamos muy agradecidos con el trabajo de los militares: una vez más su ayuda ha sido fundamental para que el agua no llegara al pueblo", indicó este lunes María del Carmen Lázaro, alcaldesa de Cabañas de Ebro. En esta localidad, la UME desplegó este fin de semana la bomba de achique más potente que tiene, una herramienta que ahora no se había utilizado más que en maniobras. El resultado no ha podido ser mejor, según explicó la responsable municipal, algo que este lunes comprobó sobre el terreno el máximo responsable de la UME, el teniente general aragonés Miguel Alcañiz Comas.