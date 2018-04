Los auxiliares de enfermería piden que se reconozcan sus funciones

Una actualización de sus funciones. Es lo que reclaman los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) que señalan que hace años que piden esta renovación. Estos profesionales del Servicio Aragonés de Salud explican que en la actualidad no están delimitadas por dicho organismo y deben acudir a la orden del 26 de abril de 1973, por la que se aprobó el Estatuto del Personal Auxiliar Sanitario Titulado y Auxiliar de Clínica para limitarlas. Asimismo, existen varios Reglamentos de desarrollo, en concreto el RD 546/1995 de 7 de abril por el que se establece el Título de técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y las correspondientes enseñanzas mínimas, así como el RD 558/1995 de 7 de abril que establece el Currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnicos en Cuidado de Enfermería no han desarrollado o concretado más allá de aquella función genérica indicando que dicha categoría “depende del diplomado de enfermería, realizando las funciones genéricas que tienen asignadas siempre bajo la supervisión de esa categoría”.

Desde TCAE indican que la regulación actual tiene numerosas carencias y se queda “obsoleta”, además de ser “poco exhaustiva”. Añaden que las funciones del auxiliar quedan sometidas a la discrecionalidad de lo dispuesto por el personal de Enfermería de quien depende, produciendo inseguridad a los TCAES que realizan funciones distintas dependiendo de la unidad en la que prestan servicios. José Hernández, secretario autonómico del Sindicato de Técnicos en Cuidados de Enfermería (S.A.E.) comenta que en este momento estos técnicos hacen labores que no están recogidas en la regulación y a veces lo mismo que hacen los titulados en Enfermería. Por ejemplo, el secretario especifica que en "algunas plantas del Miguel Servet son los auxiliares los que toman la temperatura, mientras que en otras lo hacen los enfermeros". Hernández concreta que han comentado su situación a diferentes grupos políticos, quienes ya han presentado alguna proposición no de ley al respecto, pero no ha habido cambios.

Esta situación afecta a cerca de 5.000 profesionales

Además, este colectivo pidió apoyo al Justicia de Aragón en 2015, que emitió la oportuna sugerencia al consejero de Sanidad. Sin embargo, tres años después sigue sin haber novedades. Aragón cuenta con cerca de 5.000 técnicos en cuidados de auxiliares de enfermería.