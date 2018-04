El campus creará baños mixtos para respetar la diversidad sexual

La Universidad de Zaragoza implantará aseos mixtos en la nueva facultad de Filosofía y otros centros del campus para fomentar el respeto, la diversidad y la igualdad del colectivo LGTB (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales). Además, el alumnado transexual puede elegir el nombre con el que se siente identificado y quiere ser tratado en los documentos administrativos no oficiales como el carné universitario, las listas de clase y los llamamientos para examen. Su nombre de uso común no podrá aparecer en títulos y papeles oficiales a no ser que sea también el que figura en el Registro Oficial.