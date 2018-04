"Los pueblos se han salvado, pero el agua ha hecho muchísimo daño en las huertas y en las granjas"

La crecida extraordinaria del Ebro no ha afectado este año a los cascos urbanos de las poblaciones de la ribera alta del Ebro, pero ha causado un daño importante a la agricultura y la ganadería de la zona. Según un primer balance de urgencia hecho ayer por los responsables municipales de las principales localidades de la ribera alta, el agua ha anegado más de 3.000 hectáreas de cultivos de todo tipo y ha afectado a infraestructuras ganaderas.

José Ayesa, alcalde de Novillas, cifró en unas 1.500 las hectáreas de huerta y cultivos que están en este momento inundadas por las aguas del río. "En la ribera alta, esta crecida ha sido menor que la de 2015. Se han salvado los cascos urbanos, pero el agua ha hecho muchísimo daño a la agricultura y la ganadería de la zona", aseguró ayer. "Hasta que no baje el nivel del agua que anega los cultivos –dijo– no se pueden dar datos más precisos. Ahora los daños no se aprecian bien; solo se ve que están todos los campos inundados". Las pérdidas, explicó el munícipe de Novillas, serán más o menos cuantiosas dependiendo del tiempo que permanezcan las aguas inundando los cultivos.

En Pradilla, su alcalde, Luis Eduardo Moncín, cifró en unas 300 las hectáreas agrícolas afectadas. Un volumen similar al que avanzó el alcalde de Alcalá, José Miguel Achón, que calculó en 300-400 las hectáreas anegadas en su localidad. "La cifra es provisional –explicó– pueden ser cientos de hectáreas de huerta, trigo y alfalfa las que se han echado a perder". En Luceni, las afecciones a la agricultura también han sido cuantiosas. Ana María Arellano, alcaldesa del municipio, cifró en 300 las hectáreas de alfalfa y cereal que están inundadas en este momento en la localidad. En el caso de Boquiñeni, esta cifra podría elevarse hasta las 450-500 hectáreas de cultivos, según avanzó ayer el regidor, Miguel Ángel Sanjuán.