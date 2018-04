El préstamo de libros digitales se multiplica por 25, pero todavía supone menos del 1%

El interés por los libros electrónicos crece, pero no llega a los niveles esperados. Así se demuestra tanto en las estadísticas relativas a los préstamos bibliotecarios como en las relacionadas con la producción y la venta de 'e-books'. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) , en los dos últimos años el préstamo de libros electrónicos se ha multiplicado por 25 (pasando de los 555 de 2014 a los casi 14.000 registrado en 2016), sin embargo, todavía supone menos del 1% del total de préstamos realizados durante 2016 (más de 2 millones). Estas cifras evidencian un mayor interés por este soporte pero lejos del 'boom' que se vaticinó en su puesta en marcha.

El Gobierno de Aragón confirmó que este incremento se mantiene en 2017, al menos, en las bibliotecas que ellos gestionan. Tal y como subrayan, estas tendencias responden con las estrategias de adquisiciones de novedades ejercidas por el Departamento, cuyo presupuesto se ha incrementado casi un 60% respecto a 2015, hasta los 80.000 euros. También se han destinado 10.000 euros a adquisiciones bibliográficas del Instituto Bibliográfico de Aragón y del programa eBiblio de publicaciones electrónicas.

Este auge de la inversión se produce tras los recortes provocados por la crisis económica. De hecho, los expertos recuerdan que la reducción del presupuesto dedicado a la renovación de fondos ha sido la principal causa del descenso de préstamos. No hay que olvidar que en 2008 se invertían más de 6 millones de euros en adquirir nuevos libros y materiales, mientras que ocho años después apenas se llega a los 4 (no existen datos más actualizados). De este modo, el volumen de préstamos ha pasado de rozar, e incluso, sobrepasar los 2,7 millones anuales a mantenerse en los 2 millones.

El descenso del número de préstamos anuales ha sido unánime en todos los materiales. En 2008 se prestaban 1,7 millones de libros al año y en la actualidad son 100.000 menos (tras el mínimo marcado en 2014 con 1,2 millones). Las publicaciones periódicas (de 67.700 en 2008 a 48.400 en 2016), los documentos sonoros (de 147.000 a 46.800) y los audiovisuales (de 687.000 a 313.400) han recorrido el mismo camino.

Más de 6 millones de volúmenes

A pesar de las escasas incorporaciones, el volumen total de documentos a disposición de los aragoneses en las bibliotecas no ha menguado. Prueba de ello es que en 2016 se han alcanzado los 6,6 millones de ejemplares disponibles; siendo los libros y folletos los que suponen un mayor porcentaje (cerca del 80%). Posteriormente se encuentra los libros electrónicos (un 6,25% del total) y las publicaciones periódicas (5,3%). El resto se dividen entre manuscritos, documentos sonoros, audiovisuales, partituras de música y hasta juegos.

Aún así, según un reciente estudio (con datos de 2017) elaborado por Federación de Gremios de Editores de España, las bibliotecas de Aragón son que están mejor valoradas por los usuarios, con una puntuación de 8,6 sobre 10. Además, esta valoración ha aumentado casi un punto desde el año 2012, cuando se empezaron a percibir los recortes en la inversión, la falta de nuevas incorporaciones literarias y, posteriormente, la reducción de préstamos.

Este informe también hace un recorrido por el consumo literario de los aragoneses y las compras realizadas en el sector. El 61,8% de los residentes en la Comunidad leen libros en su tiempo libre y el 53,4% de ellos aseguran que compraron alguno (no de texto) en este periodo, con una media de 8,8 ejemplares (no distingue entre físicos o electrónicos). A nivel nacional, los más adquiridos fueron Patria, de Fernando Aramburu, Cincuenta Sombras de Grey, de E. L. James, y Los Pilares de la Tierra, de Ken Follet.

Un 12% de los libros son digitales

Laedición de libros digitales en Aragón tampoco consigue remontar. Según los datos publicados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en 2016 se inscribieron un total de 1.249 libros en la comunidad aragonesa, de los cuales, solo el 12,65% eran en un formato diferente al papel. Esta cifra no solo no ha seguido una tendencia al alza, sino que ha realizado un recorrido inverso. Solo un año antes el porcentaje de libros electrónicos era del 20%. Esto demuestra que, en estos momentos, las editoriales aragonesas no están apostando por este tipo de formato.