Villarreal de Huerva: ingredientes de lujo para una tortilla de patatas

Cuando estudiaba en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, Charo Lázaro tenía siempre a mano los mejores ingredientes para hacerse una buena tortilla de patata. La actual alcaldesa de Villarreal de Huerva disfrutaba de los productos estelares de su pueblo como materias primas de excepción; los huevos de algunas de las granjas más potentes de Aragón y la patata autóctona. "La de aquí es especial, dura, no se quema fácilmente al freírla", apunta esta polifacética gestora municipal, que trabaja en la administración autonómica y se pasa por el pueblo un día a la semana para resolver las contingencias que afectan a sus compueblanos.

Charo –hay quien la llama Rosa, también apócope de Rosario– fue concejal de educación y cultura durante ocho años, y lleva tres de alcaldesa. "Me presentaré a la siguiente; creo que ocho años es un buen plazo para empezar y terminar cosas, y al mismo tiempo quizá no es bueno estar más, para no eternizarse en el cargo, conseguir cosas y, al mismo tiempo, velar porque la ley se cumpla. Cuando llegué tenía un plan de trabajo y he tratado de ceñirme a él. Hicimos un folleto antes de las elecciones, y los vecinos –sonríe– me lo van recordando, por supuesto".

Villarreal de Huerva ha crecido mucho en población en los últimos años. Las dos grandes granjas de huevos y otras empresas relacionadas con esta industria han atraído a mucha fuerza laboral. "Estamos 282 personas censadas, y actualmente –Charo consulta a la secretaria– hay 135 ciudadanos rumanos aquí, ¿no? Es el pueblo con mayor población inmigrante en relación a la población total de todo Aragón, empezaron a llegar hace veinte años y han echado raíces".