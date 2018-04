La enfermedad que les cambió (y unió) la vida

El destino de Héctor Carbó se unió al de Sara Merino cuando solo tenía tres días y los médicos le detectaron un tumor de Wilms en el riñón derecho, uno de los cánceres infantiles más frecuentes. En el caso de ella, su vida tardó más en entrelazarse con la de él, ya que fue diagnosticada de leucemia a los cinco años. Ambos vivían en el mismo barrio –La Almozara–, compartían enfermedad y afición por el deporte, pero no se conocieron hasta que coincidieron en unos campamentos de Aspanoa. Hoy los dos rondan la treintena y son unos supervivientes de cáncer que celebraron el día 13 su primer aniversario de boda.

Sus historias con la enfermedad son bastante diferentes. Héctor era un bebé cuando le extrajeron uno de sus riñones y su cuerpo tuvo que aprender a vivir con un órgano, tan solo tres días después de haber nacido. "Los médicos decidieron que en vez de quitar el trocito afectado del riñón era preferible extirparlo entero y que el organismo se fuera desarrollando y adecuando con un solo riñón. Así no habría posibilidad de recaer", comenta el joven. Para él, el proceso fue fácil –no tanto para su familia–, ya que no recuerda nada y tampoco ha tenido complicaciones en sus 30 años de vida. El único recuerdo que tiene es su gran cicatriz horizontal que recorre su costado. Tras años de vigilancia y revisiones, a los 15 años le dieron el alta definitiva.

En el caso de Sara la noticia llegó cuando ella era una niña de 5 años que cursaba 3º de infantil. Su constante cansancio y los moratones que le aparecían alertaron a sus padres. Después de hacerle análisis y pruebas los médicos lo vieron claro: Sara tenía leucemia. Todo cambió de la noche a la mañana para su familia y para ella. En la memoria de Sara –esa caprichosa capacidad que hace que a veces los seres humanos recuerden las cosas más anodinas– está el recuerdo de que era Carnaval y ella ya tenía su disfraz preparado pero el cambio de 180 grados que sacudió su vida hizo que no pudiera asistir a esta celebración. Entonces comenzó a convivir con los goteros y el olor particular de los hospitales. Durante su tratamiento recibió quimioterapia y radioterapia unos meses en el Miguel Servet. "Mis padres siempre me han contado todo y me explicaban cuando había ciclos de tratamiento más duros con punciones", señala. A pesar de la situación que le tocó vivir, Sara no perdió el espíritu propio de una niña de su edad, reflejado en las carreras de sillas de ruedas que hacía por los pasillos del hospital con sus compañeros.