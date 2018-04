José Bermejo Vera: "El lazo amarillo independentista es una aberración histórica"

Cuesta, casi aburre, hablar del monotema, de Cataluña y Puigdemont. La opinión del catedrático de Derecho José Bermejo Vera resulta significativa. El prestigioso profesor se ha posicionado sobre la decisión del tribunal alemán que decidió la excarcelación de Puigdemont. Incluso se la ha trasladado al embajador alemán.

¿Qué le ha comunicado al diplomático Peter Tempel, embajador germano en España y Andorra?

Me he documentado con catedráticos del prestigio de Nieto Martín, Sosa Wagner y Bar Cendón. Nada más recibir la resolución del tribunal de Schleswig-Holstein, me leí la euroorden (orden de detención europea) de arriba abajo. Aquí la tiene usted subrayada.