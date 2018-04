"Esto demuestra que la mejora de Santa Bárbara no puede esperar"

"Pasar por esta carretera es como volver a los años 60 porque prácticamente no ha cambiado nada". Era la impresión que tenía este sábado Fernando Yarza, uno de los miles de conductores que tuvo que desviarse por el puerto de Santa Bárbara (A-132) debido al cierre de Monrepós. Viajaba desde Zaragoza a Olorón (Francia) para presentar junto al equipo de dirección y producción el documental ‘Gurs. Historia y memoria’. "Habíamos mirado la opción de ir por Navarra, pero costaba tres horas más", explicó durante una parada que hicieron junto al río Gállego para ver de cerca las aguas bravas, mientras degustaban una típica torta de Ayerbe que acababan de comprar.

Otros, sin embargo, no tuvieron tiempo de hacer turismo como Juan Soto. Es el caso de un camionero que había tenido que tomar la A-132 para transportar mercancía desde Zaragoza a un hipermercado de Jaca. "Hay tramos de la carretera que están muy mal y me ha costado 40 minutos más que por Monrepós. A ver si lo arreglan pronto", dijo en una parada técnica muy cerca del histórico puente de hierro del pantano de La Peña, que data de 1913 y que es el punto más conflictivo de todo el trazado ya que su estrechez impide el paso de más de un vehículo pesado a la vez y el cruce de vehículos en bidireccional. Para aliviar este cuello de botella, tres operarios realizan desde el viernes labores de señalización y dan paso alternativo logrando que las esperas no lleguen al minuto. "Desde hoy –por ayer– hemos ampliado el dispositivo y a partir de ahora se regulará el tráfico durante las 24 horas", anunció el consejero de Vertebración, José Luis Soro. Asimismo, se ha reforzado el operativo de conservación con dos brigadas de carreteras que inspeccionan la vía tres veces al día para detectar posibles incidencias. Y hay dos máquinas mixtas en Salinas de Jaca y Murillo de Gállego para poder intervenir de forma inmediata.

La DGA y la Subdelegación del Gobierno también se comprometieron este sábado a reforzar la presencia de la Guardia Civil y a instalar más señales, incluso semáforos en las travesías de Murillo de Gállego y Ayerbe. El alcalde de esta última localidad, Antonio Biescas, también ha dictado un bando para pedir a los vecinos que "ante la gran afluencia de tráfico" que se prevé por la travesía estos días "extremen la precaución y usen las aceras y pasos de cebra para evitar que haya accidentes".