Los transportistas deben recorrer el doble de kilómetros entre Huesca y Sabiñánigo

"Esto genera un problema muy importante, al transporte y a los ciudadanos en general porque el trayecto entre Huesca y Sabiñánigo se duplicará en kilómetros". El presidente de CEOE Aragón, Fernando Callizo, lamentó este viernes lo ocurrido en Monrepós y expresó su preocupación por las consecuencias que esto tendrá para distintos sectores y, en especial, para los transportistas. Según dijo, la alternativa de paso a la A-23 por el puerto de Santa Bárbara implicará un incremento del tiempo empleado en la ruta y, por tanto, de costes económicos.

Callizo explicó que la carretera A-132, entre Huesca y Puente La Reina de Jaca, deberá soportar ahora un incremento de tráfico para el que no está acondicionada. "Hablamos de entre 400 y 500 vehículos pesados que habitualmente no pasan por este trayecto, además de todos los turismos" explicó. El presidente de CEOE Aragón, que también está al frente de la Asociación de Transportes de Mercancías, indicó que hay que contar no solo con los 200 camiones que cada día circulan entre España y Francia por Somport sino también con los que van y vienen a Sabiñánigo, donde hay una importante actividad fabril. Los 58 km que realizan ahora los conductores entre Huesca y la capital serrablesa se convertirán en 111,4.

Callizo recordó que la A-132 no está habilitada para circular con mercancías peligrosas (ADR), que deben ir por Monrepós . "Pero han hecho una salvedad provisional porque no hay otro paso", destacó. Se trata de una carretera autonómica muy estrecha, sin arcenes y con múltiples y pronunciadas curvas, especialmente entre Murillo de Gállego y Puente la Reina.