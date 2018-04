Resumen de una larga jornada marcada por la crecida del Ebro y el Monrepós

El empuje de las aguas del Ebro y de otros ríos aragoneses ha causado ya una víctima mortal, la de un pastor de 37 años vecino de Codos, quien desapareció este jueves tras ser arrastrado por el río Grío al intentar cruzar el cauce con sus ovejas.

Este viernes por la mañana se ha encontrado su cuerpo, tarea en la que han colaborado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, especialmente de la Guardia Civil.

Cortado el Monrepós por el deslizamiento de una ladera

Otra de las consecuencias más notorias, aunque ésta derivada de la incidencia de las lluvias en la provincia de Huesca, ha sido la apertura de una serie de grietas de 50 metros en la carretera N-330, en las laderas del Puerto de Monrepós por el deslizamiento de una ladera que ha obligado a cortar la circulación en la vía y a desviar el tráfico por el puerto de Santa Bárbara o por Barbastro.

Por el momento sin evacuaciones

Por el momento no se llevarán a cabo evacuaciones en los municipios ribereños más amenazados, han informado fuentes del Gobierno de Aragón, pero es un extremo que no se descarta habida cuenta de las previsiones de la avenida extraordinaria del río, similar en sus niveles a las que en 2003 y 2015 ocasionaron destacados daños en la zona.

Este viernes se ha reunido una vez más el Centro de Coordinación Operativa (CECOP), que ha establecido el Ejecutivo aragonés, cuyo consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ha lamentado el fallecimiento del pastor de Codos.

Precisamente, la coordinación de los operativos movilizados por los gobiernos autonómico y central, en este caso de unos 600 soldados y agentes de la Unidad Militar de Emergencias (UME), de la Policía Nacional y de la propia Guardia Civil, ha sido una de las notas destacadas hasta ahora.

Coordinación que se ha visto complementada con numerosos visitas de autoridades y cargos públicos a los lugares más afectados por la crecida del Ebro, como las del presidente autonómico, Javier Lambán, quien se reunió con una treintena de alcaldes de la Ribera Alta y que este viernes, de nuevo, se encuentra en los municipios amenazados.

Los vecinos de esos municipios (Pradilla, Novillas, Cabañas de Ebro o Boquiñeni, entre otros) asisten con preocupación a la evolución de los niveles del río, ya que no será hasta la tarde de este viernes cuando se adopten decisiones como la evacuación de las localidades.

Algunas personas, de hecho, especialmente dependientes y con movilidad reducida, han sido ya desplazadas en ambulancias hasta residencias cercanas fuera de peligro.

Guillén, en este contexto, ha remarcado que el principal objetivo de las administraciones consiste ahora en "ir viendo la evolución de los acontecimientos para adoptar las decisiones con tiempo suficiente y con la luz del día". Porque las previsiones apuntan a que la avenida extraordinaria no llegará a Aragón hasta las diez de la noche.

En un plano meramente técnico, los soldados de la UME están levantando motas en los entornos urbanos de estos municipios, que van reforzando periódicamente para evitar filtraciones y, en definitiva, mantener al margen de la crecida del río hogares e instalaciones.

Otro de los trabajos relevantes en la prevención y contención ha sido la laminación de los embalses de Itoiz y de Yesa, pues han evitado la llegada al Ebro de un volumen de 600 metros cúbicos por segundo.

Las afectaciones de la crecida también se han notado en Zaragoza, aunque la llegada de la crecida no se prevé hasta el domingo. Así, el Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido cerrar ya el Parque del Agua y el Museo del Foro Romano de la plaza del Pilar, suspender el espectáculo The Hole Zero"' instalado en el aparcamiento Sur de la Expo, y el mercado ambulante del barrio de la Almozara.

Y la XII Maratón Mann Filter Ciudad de Zaragoza, prevista para el domingo, finalmente no se celebrará.