Premio María Moliner a un profesor y a los huertos escolares

La asociación Avempace otorgó esta semana los III Premios María Moliner a la labor docente renovadora al profesor Jesús Argudo, con una dilatada carrera en la enseñanza y en la Administración, y a la consejería municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, representada por la concejala Teresa Artigas, por la red de los huertos escolares agroecológicos.

"Me quedé muy sorprendido por el premio. Fue emocionante porque lo eligen profesores, personal no docente y Educación", asumió Jesús Argudo, un educador de 62 años que se retiró en 2016 cuando empezó a sufrir párkinson. Durante su carrera profesional dio clases en primaria, secundaria, Formación Profesional y hasta en un master de Cepyme. "He estado desde escuelas unitarias a incompletas o en centros completos en primaria. Estuve en secundaria de Los Enlaces y fui orientador en el instituto Corona de Aragón", afirmó el educador.

Además, su calidad le llevó a dirigir numerosos proyectos en la Administración educativa como ser coordinador de la Logse (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo) en los años 90, la puesta en marcha de los centros de formación escolar y el programa de educación de la salud. Asimismo, estuvo al frente de la reforma de educación para la salud y de la igualdad, del Instituto Aragonés de la Juventud y de la aplicación de la ley de dependencia. "Siempre volvía al aula, nunca me quedó en la Administración", confesó tras recibir el premio en la librería Cálamo. "Defendí el pensamiento neolítico porque la educación es como la pintura esquemática", detalló. "Necesitamos utilizar más las manos enteras para aprender, no la dedocracia de internet. Es el tiempo de crear la cerámica, las herramientas o la metalurgia. No podemos vivir solo de las imágenes", concluyó.