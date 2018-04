Más de la mitad de los aragoneses mayores de 85 años viven solos o con su pareja.

Los avances sanitarios y los cambios en la sociedad han conllevado que en la actualidad buena parte de las personas mayores residan en sus hogares, aunque de manera solitaria. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), referidos a 2017, en Aragón hay 53.565 personas mayores de 85 años y más del 50% de ellas viven solas o con sus parejas. Este informe también pone de relieve que el 88% de los ancianos de la Comunidad residen en una vivienda, por lo que el 12% restante lo hacen en residencias de mayores. Este último grupo suele estar formado por aquellos con un mayor deterioro físico y cognitivo (puesto que para acceder a las residencias públicas es obligatorio tener, como mínimo, un nivel II de dependencia) o con elevadas rentas (ya que no todos pueden permitirse una residencia privada).

Entre los aragoneses que viven en hogares, una buena parte lo hacen solos. En concreto, hasta 18.500 mayores de 85 años residen en su vivienda habitual sin ningún tipo de compañía. Esto no quiere decir que ninguno de ellos cuente con ayuda puntual, como por ejemplo, un hijo que se encargue de determinadas labores del hogar o que salga con ellos de paseo. Sin embargo, en muchos de estos casos no se tiene este tipo de compañía. “Cada vez más personas mayores viven de manera autónoma, lo cual es un avance; pero a la vez cuentan con menos lazos afectivos a su alrededor, una combinación que se convierte en factor de riesgo de sufrir soledad no deseada”, advierte la Fundación Amigos de los Mayores. Desde esta organización, dedicada a paliar la soledad de las personas mayores, recuerdan que la soledad no deseada puede generar deterioro cognitivo, depresión, pérdida de movilidad, enfermedades cardiovasculares y mortalidad temprana.

El catedrático en Sociología de la Universidad de Zaragoza Carlos Gómez recuerda que existen varios perfiles de mayores que viven solos. Por un lado se encuentran aquellos que residen en el medio rural: "Son pensionistas con escaso nivel de ingresos, con pocos gastos, pero con un nivel relacional generalmente satisfactorio. Están solos pero acompañados por sus amigos y vecinos". Por otro lado, los que viven en un entorno urbano, donde existen dos situaciones predominantes: algunos ancianos acuden a centros de día o espacios públicos donde se relacionan con otra gente y otros "están enfermos y la propia enfermedad les impide relacionarse socialmente y poder salir de casa... por lo que su única compañía es la televisión".