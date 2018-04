Un vermú en el "pueblito"

Andan las redes sociales revueltas estos días con furibundas reacciones a las inocentes declaraciones a la revista ‘XL Semanal’ de la novia de un famoso futbolista que juega en un equipo de Madrid. Y todo porque la chica, que pasó su infancia en Jaca, alude a esta villa pirenaica como "pueblito", un calificativo que a mí, que aprovecho cualquier ocasión –como ahora mismo– para alardear con orgullo de mi doble condición de jaqués y jacetano, no me parece ofensivo. Más bien al contrario.

Ella no es la primera que se marcha del pueblo en busca de porvenir ni será la última. Cada año cientos de jóvenes abandonan el medio rural –que en Aragón es prácticamente todo menos Zaragoza– y salen a estudiar y/o trabajar fuera porque, como todo el mundo sabe, en la metrópoli hay muchísimas más oportunidades académicas y laborales y en ocasiones, como la de mi famosísima paisana, puertas abiertas a la fortuna.

No voy a entrar aquí en el análisis de los motivos por los que inquieta tanto lo que diga la muchacha en cuestión. Daría para un sesudo ensayo de varias páginas sobre la influencia de las nuevas tecnologías de la comunicación en la estupidez de las personas y no disponemos aquí de ese espacio. Pero me llama poderosamente la atención la trascendencia que algunos dan a lo que en mi modesta opinión no alcanza a ser ni siquiera una modesta anécdota.