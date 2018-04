Los alcaldes de la ribera baja, "nerviosos" por temor a que las motas "no resistan"

Los alcaldes de la ribera baja del Ebro temen que una punta de más de 1.700 metros cúbicos por segundo comprometa la seguridad de las motas. Aunque este miércoles resistieron "sin problemas" el primer pico de esta crecida ordinaria, dudan de que suceda lo mismo si se cumple la previsión que este miércoles hizo pública el consejero de Presidencia, Vicente Guillén.

Marisa Fanlo, alcaldesa de Pina, reconoció estar "nerviosa" por lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Pese a que esta punta apenas ha anegado 50 hectáreas, todas en zonas inundables, en unos días podría haber más problemas. Ella misma acudió a la zona afectada junto a representantes del sindicato de riegos para evaluar la situación.

Los arreglos que se hicieron en su día para proteger el casco sí convencen, aunque no ocurre lo mismo con la mota de la zona de Talavera. "No confiamos mucho en ella. De cara al fin de semana, no sé qué decir", reconoció. La situación se repite en Quinto. Este miércoles apenas se registraron incidencias, pero hay al menos dos motas que podrían dar problemas. "Estamos alerta por lo que pueda pasar aguas arriba. El problema es que han caído más de 50 litros por metro cuadrado. Si los niveles actuales aguantan no habrá problemas, pero la cosa no pinta bien", reconoció. Hoy mismo se reunirá con el concejal de Agricultura y el sindicato de riegos para evaluar qué medidas se pueden adoptar desde el municipio. Cree, no obstante, que una hipotética actuación sobre las motas podría resultar contraproducente, ya que el suelo "está muy húmedo". "Les haríamos un flaco favor", explicó.