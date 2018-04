¿Habría aprobado la oposición de Enfermería?

¿Qué porcentaje de parados hay en Aragón?, ¿cuál es la definición de historia clínica? o ¿cuándo se considera que un niño de 5 años está obeso? Estas son algunas de las cuestiones a las que tuvieron que responden los 10.295 enfermeros de toda España que se presentaron el pasado domingo a las oposiciones para conseguir una de las 861 plazas que ha ofertado el Servicio Aragonés de Salud.

La página web del Salud ha colgado los dos modelos de cuadernillos (A y B) con las correspondientes preguntas y respuestas, en las que los aspirantes o futuros opositores pueden comprobar sus conocimientos. Legislación, cultura general de Aragón y, por supuesto, aspectos sobre los cuidados sanitarios forman parte del abanico de cuestiones (en total, 110).

Los opositores, por ejemplo, tenían que saber que entre las manifestaciones que presentan los enfermos de alzhéimer no se encuentra el parpadeo compulsivo o que una de las medidas promovidas por la Organización Mundial de la Salud para reducir la obesidad infantil no es incrementar el acceso a alimentos no saludables entre la población más desfavorecida.