El Gobierno de Aragón activa el plan de emergencia por la crecida de los ríos y por las nevadas

Se ha convocado el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) en las dependencias del 112 en el Edificio Pignatelli, a las 12.30. Después está previsto que el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, atienda a los medios de comunicación para ofrecer información sobre las medidas previstas.

Al riesgo por el fuerte incremento del caudal del Ebro y sus afluentes se suman las incidencias registradas a consecuencia de la nieve caída en el territorio aragonés en las últimas horas, entre las que destacan las afecciones en varios tramos de carreteras.

Debido a las fuertes nevadas, la alerta del Gobierno aragonés se centra especialmente en la provincia de Teruel. Así, Protección Civil ha alertado a todos sus alcaldes para que se extremen las precauciones ante la acumulación de nieve y ha hecho llegar a los municipios una serie de consejos básicos de autoprotección.

Entre ellos, llevar ropa y calzado adecuado para las bajas temperaturas, protegerse rostro y cabeza y evitar la entrada de aire frío en los pulmones; no realizar ejercicios físicos excesivos, alejar a niños de estufas y braseros y proveerse de la reserva de la medicación que requiera regularmente algún miembro de la familia.

También revisar los tejados y bajadas de agua, los cierres de las ventanas y las puertas en contacto con el exterior; tener velas, linternas con pilas de repuesto, estufa y cocina de cámping; desconectar todos los aparatos eléctricos que no sean necesarios, procurar que las estufas de carbón, eléctricas y de gas estén alejadas de visillos y cortinas y evitar la intoxicación que puedan producir estos elementos.

En el caso de desplazamiento se recomienda evitar el viaje en coche siempre que no sea imprescindible, utilizar si es posible el transporte público; procurar no viajar solo y revisar el coche a fondo antes de salir; informarse de la situación meteorológica y del estado de las carreteras, evitar conducir de noche e informarse antes de salir de dónde se encuentran los lugares de refugio en la ruta, entre otras.

Si el temporal sorprende dentro del coche se aconseja permanecer dentro de él, dejar la calefacción puesta con una ventanilla entreabierta para renovar el aire; dejar un pañuelo colgado de la antena para llamar la atención; mantener limpio de nieve y desbloqueado el tubo de escape, poner cadenas y conducir con marchas cortas y no pisar el freno al rodar sobre un tramo helado.

En el caso de viento hay que revisar los anclajes de los elementos fijados en el exterior de edificios; asegurar los elementos colocados no permanentemente en el exterior; no circular debajo de anuncios publicitarios o andamios ni por las inmediaciones de zonas donde haya escombros; no hacer fuego en campo abierto y en carretera extremar las precauciones asegurando las manos sobre el volante y reduciendo la velocidad y evitar la conducción de turismos con caravana dada su escasa estabilidad.

En caso de lluvias hay que cerrar bien los agujeros de puertas y ventanas y salidas de ventilación; no estacionar a la orilla de ríos o en cauces de barrancos, ramblas, torrentes y sus puentes ni cerca de ellos, no cruzar con el vehículo vados que salvan barrancos u otros tramos de carretera si están inundados y circular con preferencia por rutas principales y autopistas.

El Gobierno de Navarra declara la situación de preemergencia

También el Gobierno de Navarra ha declarado la situación de preemergencia por inundaciones. Según ha informado el Ejecutivo este miércoles, los niveles de los ríos navarros superan los valores habituales como consecuencia de las continuas precipitaciones que vienen registrándose en los últimos días.

A las 8.30 de este miércoles se encontraban en situación de prealerta las estaciones de aforo del Ega en Murieta y Estella, la del Aragón en Caparroso y las del Arga en Funes y del Ebro en Castejón. Durante la pasada noche también han alcanzado niveles de prealerta los ríos Irati y Cidacos, aunque su caudal ya ha descendido.

Los pronósticos anuncian que en las próximas horas continuarán las precipitaciones y la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla por el riesgo de lluvias de hasta 15 litros en una hora y 40 en 12 horas en la Vertiente Cantábrica.

En la Ribera también pueden medirse hasta 40 litros en 12 horas, al igual que en la zona centro y en el Pirineo, donde además hay riesgo de nevadas con acumulación de hasta 18 centímetros por encima de los 1.100-1.200 metros y de 10 cm. en la cota de los 900-1.000 metros, existiendo asimismo riesgo de aludes.